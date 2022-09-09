Son dakika haber... Ölümünden sonra Kraliçe Elizabeth'in heykeline ilgi arttı

Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından Eskişehir'de bulunan bal mumu heykeline vatandaşların ilgisi arttı.

Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı 14 ülkenin kraliçesi 2. Elizabeth, dün öğleden sonra Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti. Kraliçenin ölüm haberinin yayılmasının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Balmumu Heykeller Müzesi'nde bulunan heykeli ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Müzenin dünya liderleri kısmında bulunan Kraliçe 2. Elizabeth'in balmumu heykeli ile ziyaretçiler fotoğraf çekindi.

"Kraliçe Elizabeth balmumu heykeli için ayrıca bir yoğunluk var"

Müzede Kraliçe 2. Elizabeth balmumu heykeli ile fotoğraf çekimi için yoğun talep oluştuğunu belirten Balmumu Heykeller Müzesi Halkla İlişkiler Birimi personeli Güliz Ünsal Kovancısoy, "Müzemizde ölüm haberinden sonra Kraliçe Elizabeth heykeli ile fotoğraf çekinmek isteyen ziyaretçi sayısında artış var. Müzemize talep her zaman yoğun oluyor. Fakat bugün Kraliçe Elizabeth balmumu heykeli için ayrıca bir yoğunluk var. Kraliçe Elizabeth'in heykeli müzenin dünya liderleri kısmında bulunuyor. Bu kısımda ayrıca bir yoğunluk var" dedi. - ESKİŞEHİR