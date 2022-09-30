Son dakika haber | Muhittin Böcek, İtfaiye Haftası'nı Kutladı

Son dakika yerel haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, İtfaiye Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. İtfaiye Haftası’nı kutlayan Başkan Böcek, “Kahraman itfaiyecilerimizin hepsini alnından öpüyorum” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, İtfaiye Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. İtfaiye Haftası'nı kutlayan Başkan Böcek, "Kahraman itfaiyecilerimizin hepsini alnından öpüyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa ve itfaiye erleri, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 308. yıl dönümü ve İtfaiye Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan'ın da hazır bulunduğu ziyarette, itfaiye erleri, Başkan Böcek'e çiçek takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Böcek, "Bu anlamlı ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden canlarını feda etmeye hazır olan, vatandaşın canını malını kurtaran itfaiye teşkilatının kuruluşunun 308. yılını ve İtfaiye Haftası'nı kutluyorum" dedi.

"YOLLARI AÇIK OLSUN"

Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin Gazipaşa'dan Kaş'a, 19 ilçe 913 mahallede halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için gece gündüz demeden özveriyle çalıştığını söyledi.

Antalya itfaiyesinin güçlü kadrosu, modern teçhizatıyla yangın, deprem, sel gibi doğal afetler ve kurtarma operasyonlarında üstün çaba gösterdiğini aktaran Başkan Böcek, "Sadece Antalya'da değil ihtiyaç durumunda diğer şehirlerdeki vatandaşlarımızın da yardımına koşan kahraman itfaiyecilerimizin hepsini alnından öpüyorum. Fedakar ailelerine teşekkür ediyorum. İtfaiyemiz her yerde kentimizi ve bizi gururla temsil ediyor. Yolları açık olsun. Allah onları her daim korusun. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.