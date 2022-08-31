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Mudanya'da sel nedeniyle minibüste mahsur kalan 4 kişilik aile son anda kurtarıldı

Yerel Haberler

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Dağdan gelen sular, minibüsteki 4 kişilik aileye zor anlar yaşattı. Araçtakiler çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde yoğun yapılaşma sebebiyle sel suları gidecek yol bulamadı. Ana arterler sel sularıyla önüne ne kattıysa sürükledi.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Dağdan gelen kuvvetli taşkın, bir minibüsteki 4 kişilik aileye zor anlar yaşattı. Minibüs bir ağaca yaslandı, içindekiler de çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

"ALLAHIM SEN KORU" DİYEREK DUA ETTİ

O anları apartmanın balkonundan çeken bir kadın da, "Allah'ım sen koru" diye dua etti. Ana caddenin sel sularıyla kaplanması Bursa'da afetin boyutunu gözler önüne serdi.

Mudanya'da sel nedeniyle minibüste mahsur kalan 4 kişilik aile son anda kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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