Son dakika haber... Muammer Aksoy'un Adı Karşıyaka'da Ölümsüzleşti

Bir son dakika haberine göre Karşıyaka Belediyesi, hukukçu, yazar, siyasetçi ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin de kurucu genel başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy’un adını ismini taşıyan parkta açtığı büst ile ölümsüzleştirdi.

Karşıyaka Belediyesi, hukukçu, yazar, siyasetçi ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) de kurucu genel başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy'un adını ismini taşıyan parkta açtığı büst ile ölümsüzleştirdi.

Karşıyaka Alaybey'de heykeltraş Ahmet Uzun tarafından yapılan Prof. Dr. Muammer Aksoy'un büstü törenle açıldı. Törene Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve eski CHP Milletvekili Onur Öymen'in yanı sıra meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Karşıyakalı yurttaş katıldı.

Alaybey Muhtarı Servin Akkuş, Muammer Aksoy'un Atatürk sevgisine ve hukuk alanındaki katkılarına dikkat çekerek büstün açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Muammer Aksoy'un örnek bir kişilik olduğunu vurgulayan eski CHP Milletvekili Onur Öymen ise "Sayın Muammer Aksoy bizim hocamızdı. Kendisi olağanüstü bir insandı, çok çalışkandı. Kendi alanı dışında da etkili çalışmalar yürütmüştü. Onun vefatı ülkemiz adına büyük bir kayıptı, örnek bir hukuk insanıydı; önemli bir Atatürkçü'ydü, onun devrimlerine yürekten bağlıydı. Kendisini bir kez daha saygıyla anıyor, Karşıyaka Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum" dedi.

"ANIT BİR İNSANDI"

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Muammer Aksoy'un emanet ettiği görevi yapmaktan gurur ve onur duyduğunu belirterek, "O anıt bir insandı, kendisini saygıyla anıyorum. O, diğer aydınlarımız, derneğimize emek veren üyelerimiz, başkanlarımız bedel ödemeye hazırlardı. Biz de bu yolda yürüyenler olarak bedel ödemeye hazırız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum; kurucu genel başkanımın huzurunda saygıyla eğiliyorum. Bu dünyadan iyi ki bir Muammer Aksoy geçmiş" diye konuştu.

"YORULMAYACAĞIZ"

Laik, uygar ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak için bıkmadan, yorulmadan mücadele edeceğini vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da şunları söyledi:

"Ülkemizin anayasa, hukuk, insan hakları ve demokrasi mücadelesinin simge isimlerinden Prof. Dr. Muammer Aksoy, Atatürkçü olmanın ya da Atatürk'ü sevmenin yalnızca sözde kalamayacağını Atatürkçü Düşünce Derneğinin kuruluşunda yer alarak gösteren büyük bir aydındı. Uygarlaşma, çağdaşlaşma, hak, hukuk, adalet, insan hakları, laiklik ve özgürlük mücadelemiz, Aksoy gibi yiğit ve öncü insanlarımız sayesinde bugünlere ulaşmıştır. Şimdi bize düşen yalnızca üzülmek değil, emanet ettikleri mirası yani Türkiye Cumhuriyeti'ni yere düşürmemektir. Bu uğurda yorulmak, bıkmak ve teslim olmak, bizim sözlüğümüzde yoktur ve olmayacaktır. Büyük anısı ve mücadelesi önünde saygıyla eğiliyor, bir kez daha başın sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti diyorum."