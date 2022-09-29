Son dakika haber: Başkan Oktay'dan itfaiyecilere teşekkür

Son dakika gelişmesine göre İtfaiye Haftası dolayısıyla Marmaris İtfaiye Grup Amirliği'ni ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangın döneminde yaptıkları çalışmalardan ötürü itfaiyecilere teşekkür etti.

İtfaiye Haftası dolayısıyla Marmaris İtfaiye Grup Amirliği'ni ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangın döneminde yaptıkları çalışmalardan ötürü itfaiyecilere teşekkür etti. Geçtiğimiz yıl yaşanan sellerin bir daha yaşanmaması için yetkili kurumlara yazılar yazdıklarını hatırlatan Oktay, "İnşallah geçen sene düşülen hata, eksiklik ve aksama bu sene yaşanmaz" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 25-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla Marmaris İtfaiye Grup Amirliği'ni ziyaret etti. Marmaris İtfaiye Grup Amiri Bahattin Yavuz ve itfaiyecilerle görüşen Oktay, haftalarını kutladı. Geçtiğimiz hafta yaşanan yangından ötürü geçmiş olsun dileklerinde bulunan Oktay, "Geçtiğimiz hafta yine ciğerlerimiz yandı. Ama her biriniz orman işçilerimizle birlikte canla başla mücadele gösterdiniz. Hepinizin emeğine sağlık. Umut ediyoruz ki artık bu son olsun" ifadesini kullandı.

Hiçbir ilçenin bu kadar badireleri üst üste yaşamadığını ifade eden Başkan Oktay, "Pandemi döneminde yaşadığımız sıkıntılı dönemde üzerine yangınlar ve beklenen haliyle seller; burada zamanında alınması gereken ama alınmayan önlemlerden ötürü özellikle İçmeler'de yaşadıklarımız gerçekten ağır oldu. Bu yıl da tespitlerimizi yapıp ilgili kurumlara alınması gereken önlemlere dair yazılarımızı yazıyoruz. İnşallah geçen sene düşülen hata, eksiklik ve aksama bu sene yaşanmaz. Ki başta sizlerin yükü, devamında da vatandaşın mağduriyeti oluşmaz" diye konuştu.

"Belediyenin gücü arkamızda"

Yangınlar başta olmak üzere yaşanan tüm felaketlerde Marmaris Belediyesi'nin büyük desteğini gördüklerini söyleyen Marmaris İtfaiye Grup Amiri Bahattin Yavuz ise "Tüm yangınlarda, doğal afetlerde her zaman arkamızda gücünüzü hissediyoruz. Sizlerin lojistik anlamda çok ciddi anlamda desteğiniz var. Belediyedeki arkadaşlar sizin emriniz doğrultusunda daha bir aramadan ihtiyaç var mı diye bizi arıyorlar. O yüzden biz de size teşekkür ediyoruz" dedi.

"Marmaris hepimizin" diyen Oktay ise, "Her şeyden bu kentin bir bireyiyiz. Bunun yanında Marmaris Belediyesi olarak olağanüstü dönemlerde görev, yetki, sorumluluk diye değerlendirme lüksüne de sahip değiliz. Adı üzerinde olağanüstü durumlar! Afetlere maruz kalıyoruz. Bu dönemde sen ben olmadan, görev onun bunun diye değerlendirmeden imkanlarımız neye elveriyorsa gerek itfaiyemiz gerek diğer kurumların yanında olmaya bugüne kadar özen gösterdik, bundan sonra da aynı şekilde olacak" diyerek sözlerini tamamladı. - MUĞLA