Son dakika haber! Başkan Erol, 'Gazilerimiz, Türk fedakarlığının ölümsüz destanlarıdır'

Gaziliğin vatan sevgisinin sembolü olduğuna dikkat çeken Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ; "Türk fedakarlığının ölümsüz destanlarıdır" dedi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Erol, mesajında "Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür, gazilik ebediyete kadar taşınacak büyük bir onurdur. Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanları, destansı tarihimizin aşaan abideleri, milletimizin bağımsız olma şuurunu iri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının ölümsüz destanlarıdır. Ulusal bir değerimiz olan gazilerimiz; milli değerlerine aşık, milletine sevdalı, ay yıldızlı al bayrağı canından çok seven, hep ama hep vatan diyen kahramanlarımızdır. Hiç şüphe yok ki bin yıldır üzerinde barış ve kardeşlik içinde bir arada yaşadığımız bu topraklar bize şehitlerimiz ve gazilerimizin emanetidir. Bizlerin ve bizden sonraki nesillerin bu emanete aynı cesaret ve kararlılıkla sahip çıkması büyük önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik unvanının verilişini ve tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN