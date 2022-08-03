Son dakika haber! Balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı Son dakika yerel haberine göre Balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı Tokat'ın Erbaa ilçesinde balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı. Balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre; Kelkit Çayı kenarındaki alanda otlayan inek bataklık alana girdi. Kısa sürede balçığa saplanan ineği sahibi bulunduğu yerden çıkartamadı. Çaresizlik yaşayan hayvan sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri bataklıkta mahsur kalan ineği kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. Kepçe yardımı ile inek bulunduğu yerden kurtarıldı. İneğini sağ salim teslim alan Kemal Polat itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Yerel İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar İtfaiye Tokat Erbaa Yerel Haberler Son Dakika

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