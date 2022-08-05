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Son dakika haber: Aksaray'da Ekmeğe Zam

Son dakika gelişmesine göre Aksaray’da toplanan Ekmek Fiyat Komisyonu ekmeğe zam kararı aldı. 200 gram ekmeğin fiyatının 3 liradan 3 buçuk liraya, halk emeğin fiyatının ise 2 lira 10 kuruştan üç liraya çıkmasına karar verildi.

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KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da toplanan Ekmek Fiyat Komisyonu ekmeğe zam kararı aldı. 200 gram ekmeğin fiyatının 3 liradan 3 buçuk liraya, halk emeğin fiyatının ise 2 lira 10 kuruştan üç liraya çıkmasına karar verildi.

Aksaray'da, Ekmek Fiyat Komisyonu 200 gramlık fırın ekmeğinin satış fiyatını 3,50 TL'ye yükseltti. Halk ekmek fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi.

Konuyla ilgili konuşan Halk Ekmek büfesi sahibi Ahmet Akbulut, "Halk ekmek 2 lira 10 kuruştu şimdi 3 lira oldu. Fırındaki ekmek 3 liradan 3,5 liraya çıkınca burası da 3 lira oldu. Sabah 06: 00'da açıyoruz öğlene kadar devam ediyoruz. Ekmeğimiz 210 gram 3 liradan satıyoruz normalde ekmek 3,5 lira aynı gram ekmek. Diğer fırınlarda ekmek 3,5 lira olduğu için halk ekmek büfesine rağbet var. Orası biraz daha pahalı deyip buradan alıyorlar. Çünkü buradan toplu ekmek alırlar en az alan 10 tane ekmek alır 10 tane ekmekte fark artıyor" dedi.

ANKA / Yerel

Halk Ekmek Aksaray Ekmek Yerel Haberler Son Dakika

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