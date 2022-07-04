Son dakika! Efes Selçuk'ta "Şeftali Şenliği" Düzenlendi

Efes Selçuk'ta "Belevi Şen Şeftali Şenliği" düzenlendi.

İzmir'in Efes Selçuk ilçesinde Belevi Şen Şeftali Şenliği düzenlendi. Şenlik, çevre il ve ilçelerden gelen katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve üreticilerin şeftali bahçesinde gerçekleştirdiği sembolik hasadın ardından kortejle başlayan şenlik programında üretici pazarı, yerel lezzetler, el sanatları, en iyi şeftali yarışması, müzik, performans ve halk oyunları gösterisi yer aldı. Şenliğe İlçe Kaymakamı Ekrem İnci, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Kadın Birlikleri Kurucu Başkanı Huriye Serter, CHP İlçe yöneticileri, üreticiler ve yurttaşlar katıldı.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Yerelden kalkınmayı önemsiyoruz. Ayrıca şeftalimizin namını birçok yere duyurarak marka değerini daha fazla arttırmayı amaçlıyoruz. Bu şenliği düzenlerken Belevi'de ikamet edenlerin ekonomik döngünün içine girmesi için mücadele ediyoruz. Aslında burada isimsiz kahramanlarımızı anmamız lazım. İlk defa şeftaliyi buraya getiren ve fide üretimini yapan ve şu anda 20 bin hektara kadar ulaşabilecek alanda şeftali üretimini sağlayan Belevi eski muhtarımız Yaşar Yıldız'a, fide noktasında destek veren Sayın Zeki Soley'e ve yine o dönemin azalarından olan Sayın İbrahim Kırca'ya, destek olan herkesi saygı, sevgi ve hayatla olmayanları rahmetle anıyoruz. Çünkü biz geçmişi hissedip geleceği keşfedelim derken geçmişi asla unutmayanlarınız. Belevi Şen Şeftali Şenliği'ne katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

BEDRİ SERTER: "YETER Kİ ÜRETİCİMİZİN YANINDA OLALIM"

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, "Bu kadar verimli topraklarda, bu kadar güzel insanların bir arada olduğu bir beldede olmaktan çok mutluyum. Efes Selçuk Belediyesi'nin açtığı stantları görünce "CHP'nin belediyeciliği bu" dedim. Tarım çok önemli. Bir dönem Türkiye tarımı dünya tarımına rekabet ediyordu. Son dönemde yapılan bazı yanlışlar yüzünden tarımımız maalesef geriledi. Türkiye'nin üç özelliği var; tarım, turizm ve hayvancılık. Yeter ki biz bunların kıymetini bilelim. Yeter ki bunlara gönülden bağlanalım, köylümüzün, üreticimizin yanında olalım" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından şenlik Emre Topbaşoğlu ve ekibinin performansı, Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisi ile devam etti. Şenlikte en güzel şeftali ve şeftaliden yapılan en iyi lezzetlerde ödüllendirildi. En güzel şeftali yarışmasında jüri tarafından Abdullah Ayhan 1.'lik, Salih Eldem 2., Mustafa Akgün 3.'lük ödülüne layık görüldü. En iyi yemek yarışmasında ise Hatice Uysal 3.'lük, Semra Kısa 2.'lik, Tuana Özçam ise 1'lik ödülünü kazandı. Kentin seslerinden oluşan Efes Kent Orkestrası'nın konseri ile Belevi Şen Şeftali Şenliği son buldu.

ANKA / Yerel