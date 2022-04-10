Son Dakika | Bitlis'te Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Bitlis'te Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Bitlis'te Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü kutlandı

Son dakika haberleri... Bitlis'te Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'te Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Bitlis Emniyet Müdürü Celal Özcan ve Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Kaman, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, programa katılan personelin gününü kutladı.

Hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona eren törene kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve şehit yakınları katıldı. - BİTLİS

Son Dakika | Bitlis'te Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü kutlandı

Son Dakika | Bitlis'te Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü kutlandı

Son Dakika | Bitlis'te Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Celal Özcan, Bitlis, Polis, Türk, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title