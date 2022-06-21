Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı

Soma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Soma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Soma Belediyesi Toplantı Salonu'nda Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen Soma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, Müteşebbis Heyet Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi yapılarak OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerince OSB Üst Kuruluşunda görev alacak üyeler belirlendi.

Yeminli Mali Müşavir Raporu, 2022 yılı 1. Dönem Ara Raporu ve diğer gündem maddelerinin görüşülmesi sonrasında toplantı dilek ve temenniler ile sona erdi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title