Soma merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı

(MANİSA) - Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında polis tarafından 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Soruşturmada, şüpheli ve paravan şirket hesaplarında 102 milyon 895 bin 702 liralık işlem hacmi tespit edildi.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, yatırım yapmak isteyen bir kişinin 2 milyon 701 bin lira dolandırıldığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı. İncelemede tespit edilen 27 şüpheliden 21'i 22 Eylül'de Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Başsavcılık, 6 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; TCK 158/1-F (Nitelikli Dolandırıcılık) suçu kapsamında yürütülmekte olan tahkikat ile ilgili olarak; Müştekinin, yatırım yapmak isterken şüpheli hesaplara toplam 2.701.000TL göndermesi ve dolandırılması olayı ile ilgili yapılan araştırmalarda; Tespit edilen şüpheli ve paravan şirket hesaplarında 102.895.702,00 TL tutarında şüpheli işlem hacminin bulunduğu, ilgili tutarlar ile fiziki altın ve döviz alımları, banka şubeleri üzerinden nakit çekimler yapıldığı ayrıca, şüpheli ara hesaplar üzerinden transferlerle takibinin zorlaştırılarak paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve aklandığı anlaşılarak, olayla bağlantısı olan 5'i farklı suçlardan CİK'da bulunan 27 şüpheli tespit edilmiştir.

Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12 farklı İlde 22/09/2026 tarihinde gerçekleştirilen arama işlemleri sonucunda; (16) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış ve dijital materyallere el konulmuştur. Kollukta işlemleri tamamlanan şüpheliler 25/09/2026 tarihinde Soma Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiş, işlemleri tamamlanan ve Soma sulh ceza hakimliğine sevk edilen 14 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 2 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakılmıştır. 6 firari şüphelinin yakalanmasına devam edilmektedir."

Kaynak: ANKA