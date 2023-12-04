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Soma Maden Faciasında Hayatını Kaybeden Maden İşçileri, Dünya Madenciler Günü'nde Anıldı

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Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden – İş) Soma Şubesi, 4 Aralık Madenciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda Soma Maden Faciasında yaşamını yitiren 301 maden şehidi anıldı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden – İş) Soma Şubesi, 4 Aralık Madenciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda Soma Maden Faciasında yaşamını yitiren 301 maden şehidi anıldı.

Maden İş Soma Şubesi, 4 Aralık Madenciler Günü dolayısıyla program düzenledi. Programda ilk olarak 13 Mayıs 2014 tarihinde, Soma'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 maden şehidinden 43'ünün kabrinin bulunduğu Soma Maden Şehitliği ziyaret edildi. Şehit madencilerin kabirlerine teker teker karanfil bırakıldı.

Maden Şehitliğinde konuşan Soma Belediye Başkanı Ali Tulup şunları söyledi:

"Maden kazaları nedeniyle tüm kardeşlerimizi ziyaret ettik. Madencilik mesleği dünyanın en ağır mesleği. Binlerce madenci yer altına girip ekmek parası için, çalışan bütün madenci kardeşlerimize madenciler gününü kutluyorum. Sendika başkanlarımızla birlikte şehitliğimizi ziyaret ettik. Madencilik Soma'da olduğu gibi, dünyada en çok zor mesleklerden birisi. Emeğin alın terinin helal paranın kazanıldığı madenci sektöründe temennimiz, isteğimiz dileğimiz, Allah'ım bize böyle bir daha kazalar yaşatmasın. Yönetici arkadaşlarımızla beraber iş güvenliğinin uygulandığı çalışmaların devam ettiğini bizzat takip ediyoruz. Madenciliğin en iyi şekilde, hatasız çalışabilmesi için, can güvenliğinin ve iş güvenliğinin sağlanabilmesinin önemli olduğu sektörde tüm madencilerin madenciler gününü kutluyorum."

"MADENDE KAYBETTİĞİMİZ ARKADAŞLARIMIZIN MEKANLARI CENNET OLSUN"

Türkiye Maden İş Sendikası Ege Bölgesi 1 nolu Şube Başkanı Rıza Sal şöyle dedi:

"Yerin yüzlerce metre altından madenleri el emeği göz nuruyla çıkaran madencilere ülkemize ve insanlığa madencilere vefa borcumuz bitmez. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm madencilerin dayanışmalarını paylaşıyoruz. Yüreğimizle onların yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Fakat son yıllarda ülkemizde yaşadığımız maden faciaları, bu kutlamaları anma haline getirmiştir. Bunun en büyük örneğini 13 Mayıs 2014'te Soma'da 301 canımızı, kaza sonucu 301 canımızı kaybettik.

Halen 10 yıl geçmesine rağmen bu acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Hissetmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman unutmayacağız. Bunun akabinde Ermenek'i yaşadık. Daha bir yıl önce Amasra'yı yaşadık. Kaybettiklerimiz arkadaşlarımızın mekanları cennet olsun. Türkiye Maden İşleri Sendikası olarak iş güvenliğinin işçi sağlığını her platformda her yerde dile getirdik. İş güvenliği ve iş sağlığı güçlü bir şekilde ve caydırıcı bir şekilde bu önlemlerin olması tek bir madenci kardeşimizi kaybetmeme adına bir defa daha bu konuyu ifade etmek isterim. Bu acıların son bulabilmesi için iş güvenliğinin önemini belirterek ülkemizde ve dünyada madencilerin madenciler gününü kutlar kazasız belasız çalışmalar dilerim."

Programda son olarak hayatını kaybeden tüm madenci şehitler için sendika binası önünde lokma döküldü.

Kaynak: ANKA / Yerel

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