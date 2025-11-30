Haberler

Soma'da Nadir Görülen Ameliyat: 70 Yaşındaki Kadının Safra Kesesinden 20 Bin Taş Çıkarıldı

Güncelleme:
Manisa'nın Soma ilçesinde, karın ağrısıyla hastaneye başvuran 70 yaşındaki Ayşe Çobanlar'ın safra kesesinden, yapay zeka tahminlerine göre 20 binden fazla taş çıkarılarak başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası hastanın durumu iyiye gidiyor.

Haber: Osman Bekar

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde karın ağrısıyla hastaneye başvuran 70 yaşındaki Ayşe Çobanlar, Opr. Dr. Muhammet Burak Koyuncu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu. Yapay zeka tahminlerine göre hastanın safra kesesinden tam 20 binden fazla taş çıkarıldı.

Soma Devlet Hastanesi'nde, karın ağrısı şikayetiyle başvuran 70 yaşındaki Ayşe Çobanlar'ın safra kesesinden, yapay zeka tahminlerine göre 20 binin üzerinde taş çıkarıldı. Türkiye'de nadir görülen bu durum, hastane ekibinin titiz bir cerrahi operasyon gerçekleştirmesini gerektirdi.

Şiddetli ağrı şikayetiyle başvurdu

Karın ağrısıyla hastaneye gelen Ayşe Çobanlar, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Muhammet Burak Koyuncu tarafından servise yatırıldı. Tetkiklerde taşların ana safra kanalına düştüğü ve yoğun iltihaplanmaya yol açtığı tespit edildi. Gerekli ön tedavi sonrası hasta, acil olarak ameliyata alındı.

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Koyuncu, vakayı nadir bir durum olarak nitelendirerek, "Laparoskopik yöntemle safra kesesini perfore etmeden çıkardık. Keseyi açtığımızda 2-3 milimetre boyutlarında, sayamayacağımız kadar çok taşla karşılaştık. Yapay zeka tahminimize göre 20.000'in üzerinde taş bulunuyordu" dedi.

Dr. Koyuncu, en kritik noktanın taşları karın boşluğuna düşürmeden ve keseyi delmeden çıkarmak olduğunu belirterek, sürecin başarıyla tamamlandığını söyledi. Ameliyat sonrası durumu iyi olan Ayşe Çobanlar'ın, bir aksilik olmazsa yarın taburcu edileceği öğrenildi.

"Doktoruma çok teşekkür ediyorum"

Eşinin sağlığına kavuşmasından dolayı mutluluk duyan Abdullah Çobanlar, "Burak Bey bizi hiç yalnız bırakmadı. Başarılı bir operasyonla eşimin sağlığına kavuşmasını sağladı. Titiz ve doğru tedavi için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Ayşe Çobanlar ise "Karın ağrısıyla başvurdum ama bu kadar taş çıkacağını hiç beklemiyordum. Şimdi çok şükür ağrılarımdan kurtuldum. Doktoruma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Kıvanç Yaşar, operasyonun hastanenin uzman hekim kadrosu ve sağlık personelinin özverili çalışması sayesinde başarıyla tamamlandığını belirterek, Dr. Koyuncu ve ekibini tebrik etti. Yaşar, "Nadir görülen vakalarda doğru ekipman, hızlı müdahale ve tecrübeli cerrah büyük önem taşıyor. Bölgemize en kaliteli sağlık hizmetini sunmaya devam edeceğiz" dedi.

