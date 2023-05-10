Soma'da Engelliler Haftası'nda anlamlı etkinlik

Manisa'nın Soma ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin etkilediği 11 şehri anlatan oratoryo gösterisi büyük beğeni topladı.

Toplumun önemli bir parçasını oluşturan engelli bireylerin sorunlarının gündeme getirildiği, hayata onların penceresinden bakılarak farkındalık oluşturulmaya çalışıldığı Engeliler Haftası çerçevesinde Soma ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ali Tulup, engelli bireyler ve aileleri, Soma ilçesindeki depremzedeler ile çok sayıda vatandaşlar katıldı. Soma Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü koordinesinde Soma ilçesinde bulunan özel eğitim merkezlerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikler, Hürriyet Bulvarı'ndan Cengiz Topel Meydanı'na koşu yarışmasıyla başladı. Daha sonra Beşyol Kavşağı'ndan Cengiz Topel Meydanı'na Engelliler Haftası Farkındalık Yürüyüşü gerçekleştirildi. Koşu yarışmasında dereceye giren engelli bireylere Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ve Belediye Başkanı Ali Tulup tarafından madalya verildi.

Etkinlikler çerçevesinde 'depremin neden olduğu engelleri kaldırmak için bizde varız' diyen engelli bireyler, Türkiye'yi yasa boğan, can kayıplarına ve büyük yıkımlara sebebiyet veren depremden etkilenen 11 şehri anlatan bir oratoryo gösterisi gerçekleştirdi. Soma Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, Ege Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Eğitim Uygulama Okulu, Mavi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Beyaz İnci Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Müzik Gönüllüleri Eğitim ve Araştırma Derneğinin birlikte hazırladığı oratoryo gösterisi izleyenlerden büyük beğeni topladı. - MANİSA