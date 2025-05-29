Solingen Faciasının 32. Yıldönümü: Amasya'da Anma Töreni Düzenlendi

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden 5 Türk, Amasya'nın Taşova ilçesindeki mezarları başında anıldı.

Kundaklanan evi saran yangında hayatını kaybeden Gürsün İnce, Hatice, Hülya ve Saime Genç ile Gülistan Öztürk için, facianın 32. yıl dönümünde Mercimek köyündeki kabirleri başında anma programı düzenlendi.

Elim olayı daima büyük bir hüzünle anacaklarını belirten Amasya Valisi Önder Bakan, "Yıllar önce hepimizin hafızalarında kazınmış olan Solingen'de yaşamış olan elim bir hadise sonucu kaybetmiş olduğumuz yakınlarımıza, genç kardeşlerimize ve kıymetli Mevlüde Annemizin ruhuna birer Fatiha okumak için, onların yanında olmak için sizlerle bir araya geldik" diye konuştu.

Bakan, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Anma programına, Taşova Kaymakam Salih Kartal, Genç ailesi ve diğer yetkililer ile vatandaşlar da katıldı. - AMASYA