Söke'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

6 Eylül Söke’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlama törenleri, çelenk sunumu ile başladı. Atatürk büstüne Söke Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Söke Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

6 Eylül Söke'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlama törenleri, çelenk sunumu ile başladı. Atatürk büstüne Söke Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Söke Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törenler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan yaptı. Başkan Arıkan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün güneş bir başka doğdu şehrimize. Bir başka gururla, bir başka huzurla açtık gözlerimizi yeni güne. Mustafa Kemal'in özgürlük ve bağımsızlık ışığı aydınlattı yüreklerimizi. Çünkü işgale karşı direnen Efelerimizin, Kuvayı Milliye destanını yazdıkları bu tarihi toprakların, Söke'mizin kurtuluş bayramına uyandık bugün. Canımız gibi sevdiğimiz evimiz, şehrimiz Söke'nin kurtuluşunun 101. Yılı, Kurtuluş günümüz hepimize kutlu olsun!

Özgürce yaşadığımız, gururla al bayrağımızı dalgalandırmamızı sağlayanları tabi ki unutmadık. Mangal Dağı'ndan, Metristepe'den, Duatepe'den, Kocatepe'den, Çiğil Tepe'den, Dumlupınar'dan Samson'a coşkun bir sel gibi akıp bize özgürlüğümüzü getirenler sayesinde buradayız… 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri' diyen Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle durmadan dinlenmeden, düşmanı önüne alıp koşanlar sayesinde buradayız.

Bu büyük mücadeleye önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, özgürlük mücadelesi uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi minnetle ve rahmetle anıyor; bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Özgürlüğümüzü her hücremizde hissettiğimiz şanlı günümüzün 101. Yılı hepimize kutlu olsun."

Tören, öğrencilerin günün anlamı ve önemine ilişkin şiirleri ve halk oyunları gösterileriyle son buldu.