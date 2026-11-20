Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, Behiye Hanım Ortaokulunu ziyaret ederek sınıfları inceledi, okulun fiziki ve eğitsel durumu hakkında bilgi aldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde eğitim kurumlarına yönelik incelemeler sürüyor. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, Behiye Hanım Ortaokulunu ziyaret ederek sınıfları gezdi ve okulda yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi. Ziyaret kapsamında sınıfları inceleyen Uğurlu, okul idaresinden eğitim öğretim faaliyetleri ile devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okulun fiziki ve eğitsel durumunu yerinde değerlendiren Uğurlu, idarecilerle görüş alışverişinde bulundu. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, okul yönetimine yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür edilerek eğitim öğretim faaliyetlerinde başarılar dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı