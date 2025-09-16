Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 20. Yılında Önemli Çalışmalara İmza Atıyor

Türk Adalet Sistemi'ne dahil oluşunun 20.'nci yılı içinde bulunan Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor.

Denetimli Serbestlik Sistemi hakkında açıklamalarda bulunan Söke Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Ziya Şahin, sistemin önemini vurguladı. Şahin, "Denetimli Serbestlik, cezayı ortadan kaldıran bir ayrıcalık değil; cezayı toplum içinde ve yargı denetimi altında yerine getiren, güvenlik ve onarımı birlikte gözeten bir adalet uygulamasıdır. Bu sistem cezasızlık değil, toplumsal sorumluluğun toplum önünde infazıdır" dedi.

Sistemin Temel Uygulamaları hakkında bilgiler veren Söke Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Ziya Şahin sistemin temel başlıklarını aktardı.

Söke Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Ziya Şahin, Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün hükümlülerce yapılan çalışmalarıyla ilgili bilgiler de verdi. Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: "2025 yaz tatili boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında, Kuşadası İkiçeşmelik Ortaokulu ile Ada Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi boya ve onarımdan geçirilerek yeni eğitim yılına hazır hale getirildi. 20 Ağustos'ta Kuşadası İmece Derneği iş birliğiyle dezavantajlı yükümlüler ve ailelerine destek ulaştırıldı. Çocuk bezi, hijyenik ped, oyuncak ve market fişlerinden oluşan yardımlar, Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Sosyal Marketi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine verildi. "Sağlıkla Sağlığa Koş" projesiyle sağlık okuryazarlığı artırıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle sigarayı bırakma, organ bağışı, kadın sağlığı ve kanser taramaları konusunda seminerler düzenlendi. Ayrıca 28 Ağustos'ta sanatçı-yazar Burçin Orhon, kadın yükümlülerle bir araya geldi. Söyleşide sanatın iyileştirici gücü üzerine paylaşımlar yapıldı, etkinlik sonunda hediye paketleri dağıtıldı"

Söke Denetimli Serbestlik Müdürü Şahin; "Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerin sosyal sorumluluk bilinci kazanmasına, ailelerin korunmasına ve toplumda dayanışma kültürünün güçlenmesine hizmet etmektedir. Müdürlüğümüz, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürüttüğü faaliyetleri önümüzdeki süreçte de artarak sürdürecektir" diye konuştu. - AYDIN