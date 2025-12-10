Haberler

Söke'de Köy Okullarında Sınıf Birleştirmesine Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde Veli Der ve Eğitim Sen, köy okullarında sınıf birleştirilmesine karşı basın açıklaması yaptı. Veliler, nitelikli eğitim hakkının önemine dikkat çekerek, bu uygulamanın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

(AYDIN) – Aydın'ın Söke ilçesinde Veli Der ve Eğitim Sen temsilcilikleri, Kisir ve Çavdar köylerinde ilkokul sınıflarının birleştirilmesine karşı basın açıklaması yaptı. Söke Veli Der Başkanı Mehmet Kaya, "21. yüzyılda bu uygulamanın kabul edilmesi mümkün değildir. Pedagojiyle bağdaşmayan bu uygulama öğrencilerimizin eğitiminde geri dönülemez hasarlara yol açacaktır. Birleştirilmiş sınıflarda yapılacak eğitim öğretim ne kadar verimli ve nitelikli olur?" dedi.

Aydın'ın Söke ilçesinde Veli Der ve Eğitim Sen temsilcilikleri, Kisir ve Çavdar köylerindeki ilkokul kademesinde sınıf birleştirilmesi uygulamasına karşı basın açıklamasında bulundu. "Nitelikli eğitim köydeki çocuklarımızın da hakkıdır" çağrısıyla yapılan açıklamada konuşan Söke Veli Der Başkanı Mehmet Kaya, atama bekleyen çok sayıda öğretmen olmasına rağmen iki köy okulunda sınıfların birleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kaya, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta Kisir ve Çavdar köylerimizde bulunan ilkokul kademesindeki okul normlarının kapanması sebebiyle yaşanan sınıf birleştirilmesi haberi üzerine köylerde velilerimiz ve öğrencilerimizle bir araya geldik. Atama bekleyen onca öğretmen varken, hatta il ve ilçemizde norm fazlası öğretmenlerimiz mevcutken iki okulumuzda sınıfların birleştirilmesi bizlerde şaşkınlık yarattı. Kasım ayı sonuna kadar ayrı sınıflarda eğitim alan Kisir köyümüzde ki 1. ve 2. Sınıflarda okuyan yaklaşık 20 çocuğumuz ile Çavdar köyümüzde ki 3. ve 4. sınıfta okuyan 25 çocuğumuz birleştirilmiş sınıflarda eğitim görmeye mecbur bırakılıyor. Bu kararı alanlara ve uygulayanlara sesleniyoruz. Sizler, çocuklarınızın böyle bir eğitim almasını ister misiniz? Aslında cevap oldukça açık. Başta Milli Eğitim Bakanı olmak üzere, bu süreçleri yürütenler çocuklarının daha iyi eğitim alması için her türlü fedakarlığa katlanmakta, en iyi eğitim ortamlarına sahip kurumları tercih etmektedir. 21. yüzyılda bu uygulamanın kabul edilmesi mümkün değildir. Pedagojiyle bağdaşmayan bu uygulama öğrencilerimizin eğitiminde geri dönülemez hasarlara yol açacaktır. Birleştirilmiş sınıflarda yapılacak eğitim öğretim ne kadar verimli ve nitelikli olur?

Siz yetkililere soruyoruz. Öğrencilerin ve ailelerin suçu kırsalda yaşamak, çalışmak ve ülkeye katma değer katmak mıdır? Hangimiz bu çağda çocuğumuzun birleştirilmiş bir sınıfta eğitim görmesini isteriz? En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızdan elinizi çekiniz. Dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip bir ülkede isek; çocuklarımıza kamusal, bilimsel, laik ve nitelikli bir eğitim vermekten neden kaçıyorsunuz? Bizler, çocuklarımızın sağlıklı eğitim ortamlarında, bilimsel yöntemlerle, bir öğün ücretsiz yemeğe ve suya ulaşabildiği eğitim kurumları istiyoruz. Özellikle ekonomik gelir seviyesi düşük aile çocuklarının MESEM lerde sömürüldüğü, yoksul ailelerin çocuklarının eğitimden koparıldığı, cemaat ve tarikatlara teslim edildiği bu düzeni reddediyoruz. Veli Der olarak çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkının savunucusu olmaya devam edeceğiz. İlçemizde yaşanan bu mağduriyetin Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dikkate alınarak giderilmesini istiyoruz. Bizler, çocuklarımızı aydınlık yarınlar için yetiştirmek gayesi ile mücadele etmeye, onların haklarını savunmaya devam edeceğiz. Eğitim hakkımızdan vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA / Yerel
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

Öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı, anında görevden alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Bu kez kimyasal tanker vuruldu
SGK tarih verdi! Çok odaklı gözlükler tamamen ücretsiz oluyor

Milyonları sevindiren karar! Tarih verildi, tamamen ücretsiz oluyor
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Bu kez kimyasal tanker vuruldu
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler

Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
title