Söke'de Köy Okullarında Sınıf Birleştirmesine Tepki

Aydın'ın Söke ilçesinde Veli Der ve Eğitim Sen temsilcilikleri, Kisir ve Çavdar köylerindeki ilkokul kademesinde sınıf birleştirilmesi uygulamasına karşı basın açıklamasında bulundu. "Nitelikli eğitim köydeki çocuklarımızın da hakkıdır" çağrısıyla yapılan açıklamada konuşan Söke Veli Der Başkanı Mehmet Kaya, atama bekleyen çok sayıda öğretmen olmasına rağmen iki köy okulunda sınıfların birleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kaya, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta Kisir ve Çavdar köylerimizde bulunan ilkokul kademesindeki okul normlarının kapanması sebebiyle yaşanan sınıf birleştirilmesi haberi üzerine köylerde velilerimiz ve öğrencilerimizle bir araya geldik. Atama bekleyen onca öğretmen varken, hatta il ve ilçemizde norm fazlası öğretmenlerimiz mevcutken iki okulumuzda sınıfların birleştirilmesi bizlerde şaşkınlık yarattı. Kasım ayı sonuna kadar ayrı sınıflarda eğitim alan Kisir köyümüzde ki 1. ve 2. Sınıflarda okuyan yaklaşık 20 çocuğumuz ile Çavdar köyümüzde ki 3. ve 4. sınıfta okuyan 25 çocuğumuz birleştirilmiş sınıflarda eğitim görmeye mecbur bırakılıyor. Bu kararı alanlara ve uygulayanlara sesleniyoruz. Sizler, çocuklarınızın böyle bir eğitim almasını ister misiniz? Aslında cevap oldukça açık. Başta Milli Eğitim Bakanı olmak üzere, bu süreçleri yürütenler çocuklarının daha iyi eğitim alması için her türlü fedakarlığa katlanmakta, en iyi eğitim ortamlarına sahip kurumları tercih etmektedir. 21. yüzyılda bu uygulamanın kabul edilmesi mümkün değildir. Pedagojiyle bağdaşmayan bu uygulama öğrencilerimizin eğitiminde geri dönülemez hasarlara yol açacaktır. Birleştirilmiş sınıflarda yapılacak eğitim öğretim ne kadar verimli ve nitelikli olur?

Siz yetkililere soruyoruz. Öğrencilerin ve ailelerin suçu kırsalda yaşamak, çalışmak ve ülkeye katma değer katmak mıdır? Hangimiz bu çağda çocuğumuzun birleştirilmiş bir sınıfta eğitim görmesini isteriz? En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızdan elinizi çekiniz. Dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip bir ülkede isek; çocuklarımıza kamusal, bilimsel, laik ve nitelikli bir eğitim vermekten neden kaçıyorsunuz? Bizler, çocuklarımızın sağlıklı eğitim ortamlarında, bilimsel yöntemlerle, bir öğün ücretsiz yemeğe ve suya ulaşabildiği eğitim kurumları istiyoruz. Özellikle ekonomik gelir seviyesi düşük aile çocuklarının MESEM lerde sömürüldüğü, yoksul ailelerin çocuklarının eğitimden koparıldığı, cemaat ve tarikatlara teslim edildiği bu düzeni reddediyoruz. Veli Der olarak çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkının savunucusu olmaya devam edeceğiz. İlçemizde yaşanan bu mağduriyetin Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dikkate alınarak giderilmesini istiyoruz. Bizler, çocuklarımızı aydınlık yarınlar için yetiştirmek gayesi ile mücadele etmeye, onların haklarını savunmaya devam edeceğiz. Eğitim hakkımızdan vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz."