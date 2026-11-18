Aydın'ın Söke ilçesinde güçlendirme ve yapım çalışmaları devam eden okullarda incelemelerde bulunan Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Aydın Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz ve Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, ilçede eğitim yatırımları kapsamında çalışmaları sürdürülen okulları ziyaret etti. Heyet, incelemeler kapsamında Söke Ticaret Borsası Suat Orhon Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatma Tüzzehra Orhun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Atatürk Ortaokulu'nu gezdi. Okul binalarında devam eden güçlendirme ve yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Kolsuz ve Uğurlu, yetkililerden çalışmaların mevcut durumu hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin daha güvenli ve modern ortamlarda eğitim görmesini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı