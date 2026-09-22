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Söke'de servis şoförleri ve rehber personele öğrenci taşıma trafik eğitimi verildi

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Söke'de servis şoförleri ve rehber personele öğrenci taşıma trafik eğitimi verildi
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Aydın'ın Söke ilçesinde okul servis şoförleri ve rehber personele yönelik Öğrenci Taşıma Trafik Eğitimi düzenlendi. Eğitimde öğrencilerin güvenli, huzurlu ve konforlu ulaşımı için dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı; bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde okul servis şoförleri ve rehber personele yönelik 'Öğrenci Taşıma Trafik Eğitimi' düzenlendi.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu da katıldı. Eğitim programında ilçede faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul öncesi, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan okul servis şoförleri ile rehber personel yer aldı. Öğrencilerin okullarına güvenli, huzurlu ve konforlu şekilde ulaşmalarının sağlanması amacıyla düzenlenen eğitimde, okul servislerinde öğrenci taşımacılığında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirme yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanmasına yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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