Söke'de Miraç Kandili coşkuyla idrak edildi

Aydın'ın Söke ilçesinde Miraç Gecesi münasebetiyle camilerde gerçekleştirilen kandil programları vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Söke İlçe Müftüsü Hüseyin Taner halk arasında 'Koca Cami' olarak bilinen İlyasbey Camii'ndeki vaazında, Miraç hadisesinin İslam dünyasındaki önemine değinerek, bu mübarek gecenin manevi kazanımlarına dikkat çekti. Miraç'ın, müminlere namaz başta olmak üzere birçok ilahi mesajı hatırlattığını ifade eden Müftü Taner, kandil gecelerinin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren önemli zaman dilimleri olduğunu vurguladı. Bağarası Çarşı Camii'nde ise Vaiz Ahmet Seyrek, cami görevlileriyle birlikte program gerçekleştirdi. Namaz sonrası özellikle çocuklar başta olmak üzere ikramlar yapıldı. Şube Müdürü Adem Karataş, Hacı Ahmet Özbaş Camii'nde cemaate hitap ederken; Vaiz Tekin Koçak, Hacılar Camii'nde yatsı namazını kıldırdı. Din Hizmetleri Uzmanı Ali Ocak ise Emine Gezerler Camii'nde program sonunda yapılan ikram dağıtımına eşlik etti.

İlçedeki diğer tüm camilerde de Miraç Gecesi, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, vaazlar, dualar ve çeşitli ikramlarla idrak edildi. Programlar, vatandaşların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirirken, kandilin manevi iklimi Söke'nin dört bir yanında hissedildi. - AYDIN