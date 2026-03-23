Söke'de eğitim yatırımları yerinde incelendi

Aydın'ın Söke ilçesinde yapımı devam eden eğitim yatırımları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu tarafından yerinde incelendi. Çeltikçi Mahallesi'nde inşaatı süren ilkokul ve ortaokul projelerinde gelinen son durum değerlendirildi.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu ile Şube Müdürü Kamil Tehtap yapımı devam eden Çeltikçi İlkokulu ve Çeltikçi Ortaokulu inşaat alanlarında incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında yetkililerden bilgi alan Uğurlu, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerleyip ilerlemediğini yerinde gözlemledi. Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğurlu, projelerin tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin daha modern ve donanımlı eğitim ortamlarına kavuşacağını belirtti. - AYDIN

