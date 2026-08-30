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Söke'de Güvenlik Teşkilatında Çifte Terfi: Jandarma Komutanı Yüzbaşı, Emniyet Müdürü 2. Sınıf Oldu

Söke'de Güvenlik Teşkilatında Çifte Terfi: Jandarma Komutanı Yüzbaşı, Emniyet Müdürü 2. Sınıf Oldu
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Söke İlçe Jandarma Komutanı Fatih Fuçular, rütbe terfisiyle Yüzbaşı oldu; İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya ise 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne yükseldi. Her iki terfi de Söke'de memnuniyetle karşılandı ve güvenlik bürokrasisinde önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Söke İlçe Jandarma Komutanı Fatih Fuçular yüzbaşı, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya ise 2. Sınıf Emniyet Müdürü oldu.

Söke'nin güvenlik teşkilatında iki önemli terfi yaşandı. Söke İlçe Jandarma Komutanı Fatih Fuçular, rütbe terfisiyle Yüzbaşı oldu. İlçede görev yaptığı süre içerisinde çalışmalarını sürdüren Fuçular'ın yüzbaşı rütbesine yükselmesi, Söke'de memnuniyetle karşılandı. Diğer taraftan Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya da rütbe terfisi alarak 2. Sınıf Emniyet Müdürü oldu. Emniyet ve jandarma teşkilatında gerçekleşen bu iki terfi, Söke'de güvenlik bürokrasisindeki önemli gelişme olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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