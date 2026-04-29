Sokak kedilerine evinin kapısını açtı, onlara yuva oldu

Giresun merkeze bağlı Uzkara köyünde yaşayan Cevat Dilli, evinde 18 kediye bakıyor.

Zonguldak'taki kömür madeni işletmesinden emekli olduktan sonra bir süre İstanbul'da yaşayan Dilli, daha sonra eşi Şükran Dilli ile birlikte memleketi Giresun'a dönerek köye yerleşti. Köyde yaşamaya başladıktan sonra sokak kedilerinin zorlu şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini fark ettiklerini belirten çift, ilk olarak birkaç kediye mama vererek destek olmaya başladıklarını zamanla 18 kediye ulaştıklarını söyledi.

Emekli olduktan sonra yerleştikleri köylerindeki evini kedilere açtığını belirten Cevat Dilli, "Uzun yıllar gurbette yaşadıktan sonra eşimle birlikte köyümüze döndük. Burada sokak kedilerinin zor şartlarda yaşadığını görünce kayıtsız kalamadık. İlk başta birkaç taneydi, zamanla sayıları arttı. Şu an 18 kediye bakıyoruz. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. İlk başlarda sadece kapıda sokak kedilerine bakıyorduk. Zamanla sayıları artan kedilere evimizin kapılarını açtık. Bir kısmının doğum yapmasıyla birlikte kedi sayısı 18'e ulaştı. Evimiz adeta bir kedi yuvasına dönüştü. Hayvanların tüm bakımını kendi imkanlarımızla karşılıyoruz" dedi. - GİRESUN

