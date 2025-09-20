Sokak Hayvanları Mevzuatı Raporu Tanıtımı Gerçekleştirildi

SÜRKAD Yönetim Kurulu üyesi Turan Altun tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği'nde Sokak Hayvanları Mevzuatı ve Uygulamaları Raporu tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Sürdürülebilir Kalkınma ve Kent Araştırmaları Derneği (SÜRKAD), Kentli Hakları İzleme Merkezi (KEHİM) ve İklim ve Sürdürülebilirlik Bilimleri Araştırma Vakfı (İSBAV) işbirliğiyle hazırlanan " Avrupa Birliği'nde Sokak Hayvanları Mevzuatı ve Uygulamaları" başlıklı raporun tanıtımı gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında kurum temsilcileri işbirliğinin önemine dikkat çekerken, raporu hazırlayan Turan Altun kapsamlı bir sunum yaptı. Altun, çalışmanın doküman analizi yöntemiyle 2018-2025 dönemini kapsadığını, Avrupa Birliği düzeyinde mevzuat, üye devlet uygulamaları ve uluslararası kuruluş raporlarının sistematik biçimde incelendiğini aktardı

Raporun Bulguları

Hazırlanan rapor, AB'de sokak hayvanı yönetimi için tek tip bir yasanın bulunmadığını, buna karşın hayvanların "hissedebilir varlık" olarak tanınması ve hayvan sağlığına ilişkin düzenlemelerin bütüncül bir çerçeve sunduğunu ortaya koyuyor. Üye devletlerde uygulanan farklı modeller (İtalya'nın öldürmeme ilkesi, İspanya'da kedi kolonilerinin tanınması, Yunanistan'da ulusal kayıt sistemi, Fransa'da mikroçip zorunluluğu gibi) karşılaştırmalı olarak ele alınıyor

Raporda ayrıca çevrimiçi satışlarda yasa dışı ticaretin önlenmesi için mikroçip ve satıcı kimliği doğrulamasının zorunlu hale getirilmesi, insancıl kısırlaştırma stratejilerinin yaygınlaştırılması ve barınak standartlarının güçlendirilmesi öneriliyor. Altun, Türkiye için de DPM (Dog Population Management) yaklaşımı çerçevesinde insancıl, ölçülebilir ve çok bileşenli programların geliştirilmesinin önemine dikkat çekti

Etkinlik, kentli hakları perspektifinden hayvan refahını ve sürdürülebilirlik politikalarını ele alarak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve akademik çevreler için ortak bir tartışma platformu sundu. Katılımcılar, raporun hem Türkiye'deki politika yapıcılar hem de uluslararası alanda hayvan refahı alanında çalışan kurumlar için yol gösterici olacağı konusunda görüş birliğine vardı. - ERZURUM