ERCİŞ, VAN (İHA) - Sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı

VAN Van'ın Erciş Belediye ekipleri ile fotoğraf tutkunları ve doğaseverler tarafından sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına mama ve su bırakıldı.

Erciş Belediyesi, Erciş Evrensel Fotoğrafçılar Derneği üyeleri ve bazı hayvan severler, yiyecek bulmakta zorluk çeken sahipsiz hayvanlara yönelik bir çalışma düzenledi. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çelebibağı bölgesinde yaşayan hayvanlar için mama ve su bırakıldı. Erciş Belediyesinin zabıta ve veteriner hekimleri de bakımsız olan hayvanların bakımlarını ve aşılarını yaptırdı.

Veteriner Hekim İhsan Nuri Çiftçi, belediye olarak bu tür çalışmaları sürekli yaptıklarını belirterek, "Hayvanların doğal yaşam alanlarını gezerek mama ve su bıraktık. Hasta olanların tedavilerini yaptık, aşıları eksik olanların aşılarını tamamladık" dedi. Evrensel Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Ali Dağer ise Erciş Kaymakamlığı ve belediyesi ile Evrensel Fotoğrafçılar Derneğinin işbirliği ile hayvanlara yem vermeye geldiklerini söyleyerek, "Biz tek başımıza bu dünyada yaşamıyoruz. Bu hayvanlarla birlikte bu dünyayı paylaşıyoruz. Bizimde üstümüze düşen görevlerden birisi de bu hayvanlara sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.