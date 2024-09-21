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Sokak Hayvanları İçin Mama Kavgası Kanlı Bitti: 2 Yaralı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde sokak hayvanlarına mama verme sırasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. İki kişi yaralandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sokak hayvanları için mama kavgasında kanlı bitti: 2 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde sokak hayvanlarına mama verme nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Güzelhisar Mahallesi Albayrak Caddesi üzerindeki Aydın Polis Evi önünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. ve eşi S.Ö. sokağa mahalledeki sokak hayvanları için mama bıraktığı esnada, mama bırakılmasını istemeyen komşuları İ.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada İ.Ç. ve H.Ö. bıçakla vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı şahıslara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sokak Hayvanları İçin Mama Kavgası Kanlı Bitti: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ - Yerel

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