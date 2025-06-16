Sokak Düğününde Yorgun Mermiyle Yaralanma Olayı

Sokak düğününde göğsüne yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

Olay yerinde basın mensuplarına gözdağı: "Onlarla biz ilgileniriz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'deki bir sokak düğünü sırasında göğsüne yorgun mermi isabet etmesi sonucunda yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde basın mensuplarına engel olmaya çalışan bir şahıs ise polislere hitaben, "Ağabey siz gidin, basın mensuplarıyla biz ilgileniriz" dedi.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Mutallip Orta Mahallesi Konak Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, bölgede gerçekleştirilen sokak düğünü esnasında henüz kimliği öğrenilemeyen 47 yaşındaki bir kadın göğsünde ağrı hissetmesinin ardından yere yığıldı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan kadının göğsünde saçmalar bulunduğu belirlendi. Yaralı kadın, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan kontrollerde, göğsüne yorgun mermi isabet ettiği anlaşılan kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düğünde yaşanan talihsiz olaya aldırış etmediler

Sağlık ekipleri konuyla ilgili polise bilgi verdi. Bahse konu bölgeye ulaşan polis ekipleri hem yaşanan olay nedeniyle hem de saat itibariyle düğünün sonlandırılması gerektiğini söyledi. Mahalle halkı ise, polisin uyarılarını dikkate almadı. Yaşanan talihsiz olaya rağmen düğünü sürdürmek isteyen mahalleli, havai fişek atmaya devam etti.

"Ağabey siz gidin, basın mensuplarıyla biz ilgileniriz"

Olayla ilgili bilgi edinen basın mensupları haber çalışması yapmak üzere bölgeye gitti. Polis ekipleri, çekim yapan basın mensuplarının kimliğini kontrol etti. Bu esnada, çok sayıda mahalleli basın mensuplarının işini engellemeye çalışıp, cihazlarındaki görüntüleri silmelerini istedi. Bir erkek şahıs ise polislere hitaben, "Ağabey siz gidin, basın mensuplarıyla biz ilgileniriz" dedi.

Polis ekipleri, düğünde silahla ateş açtığı belirtilen şahsın tespit edilmesi için çalışma başlattı.