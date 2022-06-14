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Söğütalan köyü hayrı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Söğütalan köyü hayrı yapıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Söğütalan köyünde geleneksel köy hayrı 3 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Söğütalan köyünde geleneksel köy hayrı 3 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Söğütalan köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrında, köy camiinde Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Köy meydanında toplanan 3 bin kişiye Keşkek, Etli Pilav, tatlı ve ayran ikram edildiğini söyleyen Köy Muhtarı Şeref Türker, "Uzaktan ve yakından hayrımıza katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Köy hayrına Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, İlçe Özel İdare Müdürü Metin Türker, AK Parti Çan İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan, Çan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kuran-ı Kerim Çanakkale Hisarcık Yerel Haberler

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