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Söğüt'te Yeni Anaokulu İçin Temel Atma Töreni Gerçekleşti

Söğüt'te Yeni Anaokulu İçin Temel Atma Töreni Gerçekleşti
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde, hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilecek 8 sınıflık anaokulunun temeli atıldı. Törene katılan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, bu eğitim yatırımının geleceğe yapılan en güzel yatırım olduğunu vurguladı.

Bilecik'in Söğüt ilçesi bir hayırseverin katkılarıyla yapılacak olan 8 sınıflık anaokulu için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün yanı sıra yerel yetkililer, hayırseverler ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı. Vali Aygöl, törende yaptığı konuşmada; "Söğüt'e kazandırılacak olan bu eğitim yatırımı, geleceğe yapılan en güzel yatırım! Eğitim dostlarına teşekkür ediyor, okulun en kısa sürede tamamlanarak minik öğrencilerimize kapılarını açmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda imzalanan protokolün ardından temeli atılan anaokulu, ilçe genelinde okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Modern eğitim ortamına uygun şekilde inşa edilecek olan okul, toplamda 8 sınıflık ile hizmet verecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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