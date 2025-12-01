Söğüt'te Üreticilere İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi Verildi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde üreticilere marulda iyi tarım uygulamaları eğitimi verildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "İyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kontrolü projesi" kapsamında Söğüt ilçesinde uygulanan "Söğüt'te marul daha bi' iyi projesi" çerçevesinde üreticilere yönelik eğitim programı düzenlendi. Toplantıda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Gülümser ve Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile ilk yardım uzmanı İskender Alim tarafından üreticilere eğitim verildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "İyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" dedi. - BİLECİK