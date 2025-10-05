Söğüt'te Marul Daha Bi' İyi Projesi ile Tarımsal Üretim Artıyor

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Söğüt ilçesine bağlı Geçitli Köyü'nü ziyaret ederek köy muhtarı ve üreticilerle bir araya geldi.

Ziyarette, köyün tarımsal potansiyeli, yürütülen çalışmalar ve İyi Tarım Uygulamaları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmenin ana gündemini, İl Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen "Söğüt'te Marul Daha Bi' İyi Projesi" oluşturdu. 2024 yılında Geçitli ve Çaltı köylerinde 4 üreticiyle pilot olarak başlatılan proje, şu anda Geçitli'de 7 ve Hamitabat Köyü'nde 3 üretici olmak üzere toplam 10 üreticiyle başarıyla sürdürülüyor. Proje kapsamında, İyi Tarım Uygulamaları modelinin Bilecik genelinde yaygınlaştırılması, zararlılarla etkin mücadele, üretim atıklarının azaltılması ve sertifikalı ürünlerle ulusal pazarda rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Ayrıca, tüketiciye daha sağlıklı ve kontrollü gıda ulaştırılması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirliğin sağlanması da öncelikler arasında yer alıyor.

İl Müdürü Çetin Ayvalık, "Bu proje, tüm tarımsal faaliyetler için bir örnek teşkil edecek. Bilecik tarımının geleceği, çevre dostu ve sürdürülebilir üretim modelleriyle güçlenecek" dedi. - BİLECİK