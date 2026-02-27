Haberler

Kaymakam Yayabaşı köylerde çalışmaları inceledi

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı köylerde sürdürülen altyapı ve kamu hizmetleri hakkında Kaymakam Murat Yayabaşı incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Yayabaşı, planlanan projelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı köylerde yürütülen çalışmalar Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı tarafından yerinde incelendi.

Kaymakam Murat Yayabaşı, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yaman ile birlikte Söğüt ilçesine bağlı Çaltı, Yakacık ve Tuzaklı köylerinde devam eden hizmetleri ve planlanan projeleri değerlendirdi. Köylerde sürdürülen altyapı ve diğer kamu hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Murat Yayabaşı, vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Program kapsamında köylerin ihtiyaçları yerinde tespit edilirken, yapılması planlanan çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, "Köylerimizde yürütülen hizmetleri yerinde değerlendirerek ihtiyaçları tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

