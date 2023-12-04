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Söğüt ilçesinde yol çalışmaları trafiği etkiliyor

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde devam eden yol çalışmaları trafiğin akışını etkiledi. Söğüt Alparslan Türkeş Bulvarında devam eden yol çalışması kapmasında, hastane önünden TOKİ, yüksekokul ve Bilecik yönüne inen yol kalıcı olarak kapatıldı. Söğüt Belediyesi, bu yöne gidecek olan sürücülere 300 metre geride bulunan döner kavşağının kullanılması gerektiğini belirtti. Yol çalışması tamamlandıktan sonra tekrar kullanılama açılacak.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde devam eden yol çalışmaları trafiğin akışını etkiledi.

Söğüt Alparslan Türkeş Bulvarında devam eden yol çalışması kapmasında, hastane önünden TOKİ, yüksekokul ve Bilecik yönüne inen yol kalıcı olarak kapatıldı. Söğüt Belediyesi, bu yöne gidecek olan sürücülere 300 metre geride bulunan döner kavşağının kullanılması gerektiğini belirtti. Yol çalışması tamamlandıktan sonra tekrar kullanılama açılacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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