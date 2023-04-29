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Soğuk havaya rağmen gondol keyfini sürdürdüler

Soğuk havaya rağmen gondol keyfini sürdürdüler

Yerel Haberler

Eskişehir'de soğuyan havaya ve hafif yağmura rağmen gondola binen vatandaşlar, Porsuk çayının tadını çıkardı.

Eskişehir'de soğuyan havaya ve hafif yağmura rağmen gondola binen vatandaşlar, Porsuk çayının tadını çıkardı.

Eskişehir'in en sevilen aktivitelerinden bir tanesi olan gondol seferleri, soğuk havaya ve yağmura rağmen durmuyor. Turist olduğu düşünülen vatandaşlar, rüzgarlı havaya rağmen montlarını giyerek gondola bindi. Porsuk çayının tadını çıkaran vatandaşlar, cep telefonlarıyla Eskişehir'in güzelliklerinin fotoğrafını çekti. Çevreden geçen vatandaşlar ise soğuk havada gondola binilmesini "tuhaf" olarak yorumladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Yerel Haberler

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