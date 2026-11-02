Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Soğuk havada bitkisel ürünlere talep arttı, aktarlar bilinçsiz tüketime karşı uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Soğuk havada bitkisel ürünlere talep arttı, aktarlar bilinçsiz tüketime karşı uyardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Soğuk havaların etkisiyle ıhlamur, adaçayı, zencefil ve zerdeçal gibi bitkisel ürünlere talep artarken kış karışımları ve atom çayları da ilgi görüyor. Aktarlar, bitki çaylarının aşırı ve bilinçsiz tüketimine, özellikle birden fazla bitkinin karıştırılmasına karşı uyarıyor.

Soğuk havaların etkisini hissettirmesiyle birlikte vatandaşlar bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için bitkisel ürünlere yöneldi. Ihlamur, adaçayı, zencefil ve zerdeçal gibi ürünlere talep artarken, aktarlar ise bitki çaylarının aşırı ve bilinçsiz tüketimine karşı uyarılarda bulundu.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış hastalıklarından korunmak ve vücut direncini artırmak isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tutuyor. Tekli bitkilerin yanı sıra birden fazla şifalı bitkinin bir araya getirildiği özel kış karışımları ve atom çayları da yoğun ilgi görüyor.

"Ihlamur stresi azaltıyor, adaçayı boğaza iyi geliyor"

Kış sezonunda en çok satılan ürünlerin başında ıhlamur ve adaçayının geldiğini belirten aktar Seyhan Çalışkan, "Zencefil, zerdeçal ve adaçayı bu dönemde oldukça fazla talep görüyor. Özellikle ıhlamur, hem stresi azaltma hem de soğuk algınlığı semptomlarını hafifletme özelliğiyle ilk sırada yer alıyor. Vücudu dinlendirip rahatlatan yapısıyla sağlığa büyük katkı sağlıyor. Adaçayı ise özellikle kış aylarında sıkça yaşanan boğaz ağrılarının hafifletilmesinde tercih ediliyor" dedi.

Tekli ürünlerin yanı sıra hazır karışımların da rağbet gördüğünü ifade eden Çalışkan, "Atom çayı olarak bilinen karışımın içerisinde zencefil, zerdeçal, tarçın ve karabiber yer alıyor. Bu bitkilerin bir araya gelmesi vücuda ciddi bir enerji veriyor. Bunun yanında akşam saatlerinde rahatlama sağlamak amacıyla papatya ve melisa çayları da yoğun olarak tüketiliyor" diye konuştu.

Bitkisel ürünlerin kullanımında yapılan en büyük hatanın birden fazla bitkinin bilinçsizce karıştırılması olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Vatandaşlarımız genelde daha hızlı sonuç almak için çok sayıda ürünü aynı anda karıştırıp tüketebiliyor. Özellikle kilo verme sürecinde tüm zayıflama çaylarını bir arada kullanma eğilimi var. Ancak bu durum vücudu gereksiz yere yoruyor ve sindirim sistemini olumsuz etkileyebiliyor" ifadelerini kullandı.

Bitkisel ürünlerin tazeliğine ve saklama şartlarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Seyhan Çalışkan, bir yıldan uzun süre bekleyen ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini söyledi. Çalışkan, "Her bitkisel ürün her bünye için uygun olmayabilir. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan ve düzenli ilaç kullanan vatandaşlarımızın bitkisel ürünleri kullanmadan önce mutlaka dikkatli olmaları ve uzmana danışmaları gerekiyor" uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 45 sitede yayınlandı.
Yeni Parti Sözcüsü Emre, Sarıgül'ün Özel'e yönelik iddialarına suç duyurusu yapacak

Emir Sarıgül'ün iddialarıyla ilgili Yeni Parti de harekete geçti
3 yaşındaki çocuğunu darbeden anne tutuklandı

3 yaşındaki çocuğuna yaptıkları sonrası anne gözünü cezaevinde açtı
Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan

Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan!
Dünyaca ünlü yönetmen Michael Mann silahla kendini yaraladı

Dünyaca ünlü yönetmen kazara kendini vurdu!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında 37 kişi 18 milyar 340 milyon TL iade etti

Fon soruşturmasında milyarlar geri döndü! Rakam inanılmaz
Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu

İmzalar beklenirken pürüz çıktı! İşte anlaşmayı tıkayan konu

Çanakkale'de hobi olarak başladı, yılda 150 ton armut üretiyor

Hobi diye başladı, şimdi yılda 150 ton üretiyor
Yargıtay doğum izni sonrası görev değişikliğini ayrımcılık saydı

Doğum izninden döndü, hayatının şokunu yaşadı
23 yaşındaki fenomenin Bali tatili kabusa döndü! Yaşam mücadelesi veriyor

23 yaşındaki fenomen tatilde kabusu yaşadı! Yaşam mücadelesi veriyor
Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı

Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Cezaevinden çıkıp yaptığı ilk şey 2 kadını öldürmek oldu! Tehditlerine içerdeyken başlamış

Tehditlerine içeride başlamış! Çıkar çıkmaz anne-kızı hayattan kopardı