Smart Ankara Projesi Kapsamında Yeni Elektrikli Bisikletler Geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Smart Ankara Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı” kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bisiklet Kampüsü’ne 408 adet elektrikli bisiklet, 8 adet bisiklet sayacı ve Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sistemi’ne yönelik yazılım temin edildi. Yazılım ve bisikletler test edilerek entegrasyon süreci başlatılırken 243 adet daha bisiklet alımı yapılması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Smart Ankara Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı" kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bisiklet Kampüsü'ne 408 adet elektrikli bisiklet, 8 adet bisiklet sayacı ve Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sistemi'ne yönelik yazılım temin edildi. Yazılım ve bisikletler test edilerek entegrasyon süreci başlatılırken 243 adet daha bisiklet alımı yapılması planlanıyor.

EGO Genel Müdürlüğü Başkentte sürdürülebilir ulaşım sistemlerini devreye sokmak için "Smart Ankara Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı" kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından koordine edilen, EGO Genel Müdürlüğü tarafından da yürütülen proje kapsamında yeni elektrikli bisikletler ve aparatlarının temini yapıldı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK BİSİKLET KAMPÜSÜ

Bisiklet Kampüsü'nde yapılan törende konuşan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, "Türkiye'de bir ilk olarak Başkentimizde bisiklet kullanımını artırmak ve bisiklete yönelik projeler üretmek amacıyla Bisiklet Kampüsü'nü açtık. Bu yerleşke, Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen Smart Ankara Projesi kapsamında bugün ilk partisini teslim aldığımız bisikletlerle kurulacak olan Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sistemi'nin yönetim merkezi olacak. Ayrıca, elektrikli bisikletlerin tamir, bakım ve onarımları ile bisikletli ulaşıma ilişkin veri analizleri, ücret toplama sistemi ve yedek parça depolama gibi işlemler de yapılacak" dedi.

408 ELEKTRİKLİ BİSİKLET TEMİN EDİLDİ

Yeni temin edilen elektrikli bisikletler ve projeye ilişkin konuşan Alkaş, şunları söyledi:

"Projenin mal alımı bileşeninde ise 408 adet elektrikli bisiklet, 480 adet otobüsler için bisiklet taşıma aparatı, 34 adet elektrikli bisiklet şarj istasyonu, 8 adet bisiklet sayacı, metro istasyonlarının bisikletli ulaşıma uygun hale getirilmesi için 1290 metre bisiklet rampası, saha operasyonlarının yürütülmesi için 2 adet panelvan araç ve Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sistemi'ne yönelik yazılım temin edildi. Proje kapsamında bisiklet taşıma aparatları, rampalar ve panelvan araçlar teslim edildi. İlk bisiklet sevkiyatı kapsamında 230 bisiklet, kampüsümüze teslim edildi. Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sistemi veya bir başka deyişle Bisiklet Kiralama Sistemi için hazırlanan yazılım, bisikletlerle test edilerek, entegrasyon sürecine başlanılacak ve süreç tamamlandıktan sonra vatandaşlarımızın kullanımına açılacak."

Alkaş, bisiklet sayısında da artışa gidildiğini kaydederek, "243 adet daha alınması yönünde sözleşme sürecine başlanıldı. Yani bu sürecin sonunda toplam 651 adet elektrikli bisiklet vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak" dedi.