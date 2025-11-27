SMA Tip 2 Hastası Aydem Tedavi Sürecinin İkinci Aşamasına Geçiyor

Bilecik'te SMA Tip 2 hastası Aydem Emine Dürük, Dubai'de üç ay süren tedavisi olumlu yanıt verince tedavi sürecinin ikinci aşaması için Ankara'ya yönlendirildi.

Bilecik'te Serkan ve Fatma Dürük çiftinin 2 yaşındaki kızları Aydem'e SMA Tip 2 teşhisi konulmasının ardından 2023 yılında valilik onaylı yardım kampanyası Aliye Ayaz öncülüğünde tüm şehir bir olmuştu. Kampanya sonunda tam 1 milyon 900 bin dolar toplanarak Aydem'in tedavisi için gerekli adım atılmıştı. Ardından Dubai'de üç ay süren tedavi programına başlayan minik Aydem, burada uygulanan tedavi olumlu yanıt verdi. 30 Kasım'da yurda dönen Aydem bebek, tedavi sürecinin ikinci aşaması için Ankara'ya yönlendirildi.

Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan ikinci tedavi sürecinin 6 ile 8 ay arasında süreceği öğrenildi. - BİLECİK