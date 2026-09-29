Şizofreni derneği, Gaziantep'teki kapatılan TRSM'nin yeniden açılmasını istedi

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Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP)- Gaziantep Üniversitesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin (TRSM) kapatılmasına tepki gösteren Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği, merkezin yeniden açılmasını ve TRSM İl Koordinasyon Kurulu'nun yeniden oluşturulmasını talep etti.

Gaziantep Üniversitesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin (TRSM) kapatılmasına ilişkin açıklama yapan Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği üyeleri, merkezin kapatılma sürecinin hukuka ve engelli haklarına aykırı olduğunu savundu. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Acıoğlu, "TRSM'nin bir an önce yeniden açılmasını, krizin yerinde incelenmesini ve tasfiye edilen TRSM İl Koordinasyon Kurulu'nun yeniden kurulmasını talep ediyoruz" dedi.

Yeşilsu'da basın açıklaması yapan Acıoğlu, Gaziantep Üniversitesi ile kamu kurumlarının TRSM'nin kapatılmasına ilişkin açıklamalarında çelişkiler bulunduğunu söyledi. Acıoğlu, üniversitenin 3 Haziran 2026 tarihli iç yazışmasında fiziki imkan yetersizliği nedeniyle aktif hizmet sunulamadığının bildirildiğini, 8 Haziran tarihli CİMER yanıtında ise dokuz aylık tadilat sürecinden söz edildiğini belirtti.

Üniversitenin 21 Ağustos tarihli yanıtında ise tadilatla ilgili teknik hazırlık, ödenek ve idari süreçlerin tamamlanmadığının ifade edildiğini aktaran Acıoğlu, şöyle konuştu:

"Tadilat başlamadıysa neden engellileri gönderdiniz, resmi belgelerde tadilat yazdıysanız neden tadilata başlamadınız? Dokuz aylık tadilat süresi dolmuş ve binada herhangi bir tadilat yapılmamıştır."

"TRSM'LER POLİKLİNİK DEĞİL, REHABİLİTASYON MERKEZLERİDİR"

TRSM hizmetlerinin rehabilitasyon niteliğinde olduğunu belirten Acıoğlu, merkezin danışanlarının başka kurumlara yönlendirilmesine de tepki gösterdi. Acıoğlu, "Hiçbir kurum, kişileri rızası dışında başka yerde tedavi almaya zorlayamaz. TRSM'ler poliklinik değil, rehabilitasyon merkezleridir. Bu nedenle üniversite kamu TRSM'lerine müdahale edip yönlendirme yapamaz" dedi.

Tadilat gerekçesiyle hizmetin tamamen ortadan kaldırılamayacağını savunan Acıoğlu, "Üniversite tadilat yapıyor olsa da üniversite içinde geçici yer göstermeliydi" ifadelerini kullandı.

"TRSM İL KOORDİNASYON KURULU TASFİYE EDİLDİ"

Acıoğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Mikail Özdemir'in kendilerine TRSM'nin açılacağını ve TRSM İl Koordinasyon Kurulu kararlarının uygulanmamasının ilk kurul toplantısında gündeme geleceğini söylediğini aktardı.

Ancak daha sonra kurulun tasfiye edildiğini savunan Acıoğlu, "TRSM İl Koordinasyon Kurulu Koordinatörlüğü, Vali Yardımcıları Görev Şeması'ndan çıkarılmak suretiyle kurul tasfiye edilmiştir" dedi.

Dernek olarak yaptıkları suç duyurusu, Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca'nın TBMM'de verdiği soru önergesi, YÖK'ün yeniden başlattığı inceleme, İçişleri Bakanlığı'na yaptıkları idari soruşturma talebi ve TİHEK'in karar sürecini takip ettiklerini belirten Acıoğlu, tüm kurumlar nezdindeki başvurularının sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikalar Kurulu'ndan sosyal politika önerisi raporu talebi aldıklarını da belirten Acıoğlu, kurulun değerlendirmesini beklediklerini ifade etti.

Acıoğlu, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a da çağrıda bulunarak, "Gaziantep Üniversitesi'nin krizin başlangıcından çözümüne kadar Engelsiz Üniversite Ödülleri'nden men edilmesini talep ettik. TRSM'nin açılış tarihinin kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA