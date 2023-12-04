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Sivrihisar Belediyesi Engelliler Günü'nde Öğrencileri Ağırladı

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Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Eskişehir'in merkez ilçelerinde ikamet eden özel öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerini Sivrihisar'da bir araya getirdi. Etkinlikte çocuklar, Gönül Dağı dizisi ekibi ve oyuncularıyla buluşma fırsatı yakaladılar ve Sivrihisar Kilim Müzesi'nde kilim dokuma deneyimi yaşadılar.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Eskişehir'in merkez ilçelerinde ikamet eden özel öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerini Sivrihisar'da bir araya getirdi.

Nasreddin Hoca Kültür Evi'nde gerçekleşen etkinlikte, temsili Nasreddin Hoca özel çocukları karşılayarak, onlara çeşitli hediyeler takdim etti. Akabinde çocuklar Sivrihisar'da çekimleri gerçekleştirilen TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nın dizi ekibi ve oyuncularıyla buluşma fırsatı yakaladılar. Sivrihisar Belediyesi Sanat Atölyelerinde Ebru Sanatı ile ilgili çalışmalara da katılan çocuklar, Sivrihisar Kilim Müzesi'nde kilim dokuma deneyimini yaşadılar.

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık günüdür"

Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımlarını teşvik etmenin önemini vurgulayan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık günüdür. Bu özel günde, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Sevgi, dayanışma ve empatiyle engelsiz bir yaşamın inşa edilmesi önemlidir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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