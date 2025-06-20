Siverek'te Karne Heyecanına Dondurma ve Kekle Destek

Siverek'te öğrencilere karne gününde dondurma ve kek ikram edildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde faaliyet gösteren bir dernek, karne gününde öğrencilere dondurma ve kek ikram ederek sevinçlerine ortak oldu.

2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Siverek'te öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Karne günü dolayısıyla Siverek'in Üstüntaş Mahallesi'nde bulunan Üstüntaş İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören yaklaşık 200 öğrenciye, Siverek İyilik Sensin Derneği tarafından dondurma ve kek ikramı yapıldı.

Öğrencilerin mutluluğuna katkı sunan etkinlik, öğretmenler ve veliler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan İyilik Sensin Derneği Başkanı Mevlüt Bayraktar, "Bugün dernek olarak çocuklarımızın karne heyecanına ortak olmak istedik. 200 öğrencimize dondurma ve kek ikramında bulunduk. Bu anlamlı desteği sağlayan hayırsever Ramazan Kürkçü başta olmak üzere, tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler sadece böyle özel günlerde değil, yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin de yanında olmaya gayret ediyoruz. Katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Etkinlik sonrası öğrencilere ayrıca balon ve çeşitli ikramlar da dağıtıldı.