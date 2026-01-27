Haberler

Karın tadını çıkarmak için İstanbul'dan Sivas'a akın ettiler

İstanbul'da yaşayan Sivaslılar, sömestir tatillerini köylerinde geçirdi. İkizyaka ve Gölcük köylerinde kar yağışının tadını çıkaran vatandaşlar, halay çekip kızakla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

İstanbul'da yaşayan Sivaslılar, kar tatili için kayak merkezlerini değil köylerini tercih etti. Memleketlerine gelen tatilciler doyasıya eğlenerek karın tadını çıkardı.

İstanbul'da yaşayan ve kar yağışına hasret kalan Sivaslılar, sömestir tatilini memleketinde değerlendirdi. Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı İkizyaka köyüne giden vatandaşlar, kar yağışını halaylar eşliğinde karşıladı. Davul ve zurna eşliğinde yöreye özgü halaylar çeken vatandaşlar, karın tadını çıkardı.

Aynı şekilde ilçeye bağlı Gölcük köyüne giden vatandaşlar ise kar yağışını kızak ile değerlendirdi. Köyün sokaklarında tahta kızaklar ile kayan vatandaşlar, eğlenceli dakikalar geçirdi. Köye giden genç, yaşlı, kadın ve erkekler kızak etkinliğine katılarak yaklaşık 100 metre kaydı. Kaydıkları kızakları tanıtan vatandaşlar, çocukluklarını hatırladıklarını söyledi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
