Sivas'taki Kafede 50 Farklı Bitki Çayı Büyük İlgi Görüyor

Sivas'ta bir kafede 50 farklı bitki çayı, müşteriler ve işletmecinin ortak kararıyla verilen ilginç isimleri ve renkleriyle yoğun ilgi görüyor.

Sivas'ta hizmet veren bir kafede hazırlanan 50 çeşit bitki çayı, hem farklı bitkilerin harmanlanmasıyla elde edilen renkleri hem de müşterilerle işletmecilerin birlikte belirlediği özgün isimleri sayesinde büyük ilgi çekiyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte rağbetin daha da arttığı bitki çayları, özellikle soğuk havalarda şifa arayan vatandaşların tercihi oluyor. Kafede hazırlanan çaylar arasında 'Aşk Çayı', 'Hürrem Sultan Çayı' ve 'Kelebek Rüyası' gibi dikkat çekici isimler bulunuyor. Rengarenk görünümüyle göze hitap eden çaylar, içeriklerindeki farklı bitki karışımlarıyla müşterilere hem aromatik hem de görsel bir deneyim sunuyor. İşletmede çayların isimleri, zaman zaman müşterilerin önerileriyle belirlenerek menüye ekleniyor. Kış aylarının başlamasıyla beraber artan talebe yetişmeye çalıştıklarını söyleyen işletme sahibi Orhan Özfidancı, "Havaların soğuması ile beraber kış çaylarına rağbet arttı. Müşterilerimize uygun kış çayı yapıyoruz" dedi.

"Dikkat çekici oluyor"

Herhangi bir bitkiye alerjisi olan müşterilere uygun bitki çayı servisi yaptıklarını belirten Orhun Özfidancı, "Bu kafede 50 çeşit bitki çayı bulunmaktadır. Bu çaylardan en çok talep görülen çayımız ise 'Aşk Çayı', 'Hürrem Sultan Çayı' ve 'Kelebeğin Rüyası' ismini verdiğimiz çaylardır. Birden fazla bitki çayını karıştırmak aslında bir risktir. Bitki çayı içmek isteyen müşterilerimize bitki çayının içeriğini söylüyoruz. Herhangi bir bitkiye alerjisi olan müşterilerimize ona uygun bitki çayı servisi yapıyoruz. Havaların soğuması ile birlikte kış çaylarına rağbet daha fazla oluyor. Biz bu çayları eski düzende yani Osmanlı döneminde de kullanılan bitki çaylarını da harmanlayarak, bu şekilde bir konsept yaptık. 'Hürrem çayı' dediğimiz çayın ismini müşterilerimiz belirtti. Çayların isimlerini müşteriler ile birlikte de koyduğumuz oluyor. Osmanlı konseptli sunum yaptığımız için dikkat çekici oluyor" dedi.

"Çeşitli kokular geliyor"

Çayın tadını beğendiğini söyleyen Orhan Köse ise, "Bu şekilde kış çaylarını çok fazla tüketmiyoruz. Bunların yerine hazır gıdalar tüketiyoruz. Buraya arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim. Sivas kış memleketi olduğu için bu çayları içerek kışa hazırlık yapıyoruz. Çayın tadını çok beğendim. Sivas soğuk bir yer olduğu için çok sık hastalanıyoruz. Bu çayı da önlem olsun diye içiyorum. Bu çayın içerisinde çeşitli kokuların geldiğini hissediyorum. Çayın tadını beğendim" diye konuştu. - SİVAS