Haberler

Sivas'taki Kafede 50 Farklı Bitki Çayı Büyük İlgi Görüyor

Sivas'taki Kafede 50 Farklı Bitki Çayı Büyük İlgi Görüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta bir kafede, müşterilerle birlikte belirlenen ilginç isimlere sahip 50 çeşit bitki çayı, kış aylarında artan rağbetle dikkat çekiyor. 'Aşk Çayı' ve 'Hürrem Sultan Çayı' gibi özgün isimli çaylar, aromatik ve görsel bir deneyim sunuyor.

Sivas'ta bir kafede 50 farklı bitki çayı, müşteriler ve işletmecinin ortak kararıyla verilen ilginç isimleri ve renkleriyle yoğun ilgi görüyor.

Sivas'ta hizmet veren bir kafede hazırlanan 50 çeşit bitki çayı, hem farklı bitkilerin harmanlanmasıyla elde edilen renkleri hem de müşterilerle işletmecilerin birlikte belirlediği özgün isimleri sayesinde büyük ilgi çekiyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte rağbetin daha da arttığı bitki çayları, özellikle soğuk havalarda şifa arayan vatandaşların tercihi oluyor. Kafede hazırlanan çaylar arasında 'Aşk Çayı', 'Hürrem Sultan Çayı' ve 'Kelebek Rüyası' gibi dikkat çekici isimler bulunuyor. Rengarenk görünümüyle göze hitap eden çaylar, içeriklerindeki farklı bitki karışımlarıyla müşterilere hem aromatik hem de görsel bir deneyim sunuyor. İşletmede çayların isimleri, zaman zaman müşterilerin önerileriyle belirlenerek menüye ekleniyor. Kış aylarının başlamasıyla beraber artan talebe yetişmeye çalıştıklarını söyleyen işletme sahibi Orhan Özfidancı, "Havaların soğuması ile beraber kış çaylarına rağbet arttı. Müşterilerimize uygun kış çayı yapıyoruz" dedi.

"Dikkat çekici oluyor"

Herhangi bir bitkiye alerjisi olan müşterilere uygun bitki çayı servisi yaptıklarını belirten Orhun Özfidancı, "Bu kafede 50 çeşit bitki çayı bulunmaktadır. Bu çaylardan en çok talep görülen çayımız ise 'Aşk Çayı', 'Hürrem Sultan Çayı' ve 'Kelebeğin Rüyası' ismini verdiğimiz çaylardır. Birden fazla bitki çayını karıştırmak aslında bir risktir. Bitki çayı içmek isteyen müşterilerimize bitki çayının içeriğini söylüyoruz. Herhangi bir bitkiye alerjisi olan müşterilerimize ona uygun bitki çayı servisi yapıyoruz. Havaların soğuması ile birlikte kış çaylarına rağbet daha fazla oluyor. Biz bu çayları eski düzende yani Osmanlı döneminde de kullanılan bitki çaylarını da harmanlayarak, bu şekilde bir konsept yaptık. 'Hürrem çayı' dediğimiz çayın ismini müşterilerimiz belirtti. Çayların isimlerini müşteriler ile birlikte de koyduğumuz oluyor. Osmanlı konseptli sunum yaptığımız için dikkat çekici oluyor" dedi.

"Çeşitli kokular geliyor"

Çayın tadını beğendiğini söyleyen Orhan Köse ise, "Bu şekilde kış çaylarını çok fazla tüketmiyoruz. Bunların yerine hazır gıdalar tüketiyoruz. Buraya arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim. Sivas kış memleketi olduğu için bu çayları içerek kışa hazırlık yapıyoruz. Çayın tadını çok beğendim. Sivas soğuk bir yer olduğu için çok sık hastalanıyoruz. Bu çayı da önlem olsun diye içiyorum. Bu çayın içerisinde çeşitli kokuların geldiğini hissediyorum. Çayın tadını beğendim" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 20 bin taş çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, çıkanları sağlık ekibi dahi sayamadı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş

88. dakikada 1-0 olan maçın son anlarında neler oldu neler
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 20 bin taş çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, çıkanları sağlık ekibi dahi sayamadı
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı

Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Erkek kuaföründe silahlı çatışma çıktı! Bilanço ağır

Silahlı çatışma çıktı! Kavganın adresi bir hayli ilginç
Avustralya Başbakanı Albanese, Jodie Haydon ile evlenerek görevi başındayken nikah kıyan ilk isim oldu

Başbakan dünyaevine girdi, bu evlilik ülkede bir ilki getirdi
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.