Sivas'ta yoldan çıkan minibüs Kızılırmak'a düştü: 4 yaralı

Sivas'ta yoldan çıkan minibüs Kızılırmak'a düştü: 4 yaralı
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Sivas'ta Kızılkavraz köyü yakınlarında meydana gelen kazada, yoldan çıkan minibüs Kızılırmak nehrine uçtu; 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yoldan çıkan minibüs Kızılırmak'a uçtu: 4 yaralı

SİVAS - Sivas'ta yoldan çıkan minibüsün Kızılımak'a uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 20.00 sularında Kızılkavraz köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada; Sivas istikametine gitmekte olan N.G. idaresindeki 58 NP 571 plakalı minibüs yoldan çıkarak Kızılırmak'ın kıyısına uçtu. Kazada sürücü ve minibüste bulunan: E.G. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAHMİ MEYVECİ - Yerel
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