Sivas'ta Ramazanın habercisi horoz şekerler tezgahlara döndü

Sivas'ta Ramazanın habercisi horoz şekerler tezgahlara döndü
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Sivas'ta renkli horoz şekerleri tezgahlarda yerini aldı. Esnaf, geleneksel şekerlerin yoğun talep gördüğünü belirtirken, bu lezzetli ikramın Sivas kültüründeki önemine dikkat çekiyor.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Sivas'ın geleneksel horoz şekerleri yeniden tezgahlardaki yerini aldı.

Sivas'ta ramazan ayının simgelerinden olan horoz şekerleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da tezgahlarda yerini aldı. Kentte asırlardır sürdürülen gelenek, özellikle çocukların ilgisini çekerken, rengarenk horoz şekerleri ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.Esnaf, ramazan ayının gelmesiyle birlikte yoğun talep aldıklarını belirtirken, horoz şekerinin Sivas kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade ediyor.

"Geleneklerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz"

Şekerleme üreticisi Halil Köse, "Horoz şekerlerini daha öncelerde ustalarımız yapardı artık bizlere kaldı, geleneklerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Ramazan'da daha yoğun oluyor burası biz de kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Ramazan'ın geleneğini çocuklara lanse etmek için çöreklerin üstüne takar çocuklara götürürlermiş. Geçmişten günümüze sadece çeşitlerimiz farklılık gösterdi. İçi boş horoz şekeri yapıyoruz ve bunu Türkiye'de sadece biz hazırlıyoruz. Bunlar da zaten eski usul. Dediğim gibi geleneklerimizi, kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Ramazan adetini yaşatmaya çalışan Mehmetcan Gülbahçe, "Çocukken babam bana alıyordu ben de şimdi kardeşlerime alıyorum. Babamın benim için yaşattığı Ramazan adetini ben de kardeşlerim için yaşatıyorum." dedi. - SİVAS

