Sivas'ta Müze Ziyaretleri Düşüşte
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Kültürel Miras İstatistikleri'ni açıkladı. Sivas'taki müze ziyaretçi sayısı son yıllarda sürekli düşerek 2024'te 439 bin 809'a geriledi. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerdeki eser sayısı ise 15 bin 229 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); 2024 yılına ilişkin "Kültürel Miras İstatistikleri"ni açıkladı. Verilere göre Sivas'ta son yıllarda müzeleri ziyaret eden kişi sayısı sürekli düştü. 2022'de Sivas'ta bulunan müzeleri ziyaret eden kişi sayısı 513 bin 994 kişi iken 2023'te 495 bin 104 kişiye, 2024'te ise 439 bin 809 kişiye geriledi.

Kentte 2024'te Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 3 müzede bulunan eser sayısı 15 bin 229, bu eserleri ziyaret eden kişi sayısı 116 bin 876 oldu. Bahsi geçen yılda Sivas'ta bulunan 5 özel müzede bulunan eser sayısı bin 417, bu müzeleri ziyaret eden kişi sayısı ise 322 bin 933 kişi olarak kayıtlara geçti.

Sivas'ta Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 5 müzede bulunan 15 bin 229 eserin 2 bin 955'ini arkeolojik materyal, 3 bin 394'ünü etnografik materyal, 7 bin 272'sini sikke, 199'unu tablet, bin 407'sini mühür ve mühür baskısı, 1'ini arşiv dokümanları, 1'ini ise "diğer" grubu oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
