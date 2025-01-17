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Sivas'ta Komandolara Arama Kurtarma Eğitimi Verildi

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Sivas'ta Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı ekipler, deprem arama kurtarma eğitimini komandolara uygulamalı olarak verdi. Eğitim, muhtemel deprem durumlarında hızlı ve etkili müdahale yeteneğini artırmayı amaçladı.

Sivas'ta komandolara arama kurtarma eğitimi verildi

SİVAS - Sivas'ta JÖAK'a bağlı JAK timlerince komandolara, deprem arama kurtarma eğitimi verildi.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı Arama Kurtarma Birlik Komutanlığı ekiplerince, Sivas İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü personeline yönelik arama kurtarma eğitimi verildi.

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitim uygulama alanında gerçekleştirilen eğitimde, Sivas İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük komutanlığı personeline deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında; muhtemel deprem durumlarında hızlı ve etkili müdahale yeteneğini artırmak amacıyla güvenlik önlemleri, kurtarma operasyonları için gerekli olan adımlar ve ekipman kullanımı konuları işlendi.

Uygulamalı eğitimlerde ise personel, enkazda arama kurtarma tekniklerini öğrenme fırsatı bularak, kurtarma ekipmanlarının kullanımı, enkaz altından insan kurtarma yöntemleri ve güvenli tahliye süreçleri konularında eğitim verildi.

Sivas'ta Komandolara Arama Kurtarma Eğitimi Verildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENNUR ŞAHİN - Yerel
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