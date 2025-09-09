Sivas'ta Kaçan Papağanı Yakalamak İçin Tüm Yöntemler Denendi

Sivas'ta kaybolduktan sonra bir ağaçta olduğu fark edilen papağan, Rus sahibi Rusça kelimeler öğrettiği için Kıbrıs'taki sahibinin ses kaydı dinletilmesine rağmen yakalanamadı.

Kıbrıs'ta yaşayıp tatilini Türkiye'de geçiren bir Rus, Sivas'ta akaryakıt alırken aracında kafeste bulunan papağanı kaçarak kayıplara karıştı. Papağanın sahibi, tüm çabalarına rağmen kuşu bulamayınca petrol istasyonuna telefon numarasını bırakıp yoluna devam etmek zorunda kaldı. Üç gün sonra petrole yakın bir restoranda çalışan Mert Halat, papağanın bir ağacın dalında olduğunu fark etti.

Halat ve arkadaşları ağacın dalında gördüğü papağanı yakalamak için çalışma başlattı. Ancak papağan, her seferinde daha yükseğe çıkarak uzaklaştı. Halat ve arkadaşları bu kez telefonla papağanın sahibine ulaştılar. Papağanın sahibi sadece Rusça ve Gürcüce bildiğini söyleyip, kendi sesinin papağana dinletilmesi için Rusça ses kaydını attı. Sahibinin ses kaydını papağana dinleten Halat, buna rağmen kuşu yakalayamadı. Papağan bir süre uçarak bölgeden uzaklaştı.

"Sahibi Rusça ve Gürcüce biliyor"

Olayı anlatan Mert Halat, "Üç gün önce müşteri papağanını burada kaybediyor. Kaybettikten sonra uzun bir süre arıyorlar fakat bulamayıp memleketleri olan Kıbrıs'a geri dönüyorlar. Daha sonrasında bir ağaçta kuşu biz bulduk. Yardım için itfaiyeyi aradık fakat kuş yaralı olmadığı için yardımcı olamayacaklarını söylediler. Biz de her türlü yöntemi denedik. Kendi çabalarımızla kurtarmaya çalıştık ama başaramadık. Sahibiyle konuştuk. Sahibi yabancı olduğundan bize çok yardımcı olamadı. Kuş, ilk başta yakın bir bölgedeydi. Geceyi nerede geçirdi bilmiyorum. Bir beyefendi geldi, yardımcı olmaya çalıştı o da kurtaramadı. Kuşun rengi sarı ve maviydi. Tahminimce 10 yaşında ve 60 ile 80 yıl arasında yaşayabilen bir kuşmuş. Sahibi numarasını benzinliğe vermişti. Ben de kuşu görünce oradan aldım. Bu kuş Türkçe bilmiyor. Sahibi yabancı olduğu için kuş, Rusça ve Gürcüce biliyor. Sonra sahibi kuşu çağırabilmemiz için bize Rusça bir ses kaydı attı. Ne kadar uğraşsak da yakalayamadık. İlk başta Türkçe olarak çağırdık, yabancı olduğunu bilmiyorduk. Müşterilerin kuşa ilgisi fazla oldu. Yemeklerini bırakıp kuşu aramaya başladılar" dedi. - SİVAS